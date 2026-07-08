Türkiye'nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels ve Resorts, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Van'da yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Düzenlenen toplantıda markanın yarım asırlık yolculuğu, yeni dönem vizyonu ve gelecek hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Van'daki otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, Elite World Hotels ve Resorts yönetimi turizm sektöründeki 50 yıllık deneyimini, büyüme stratejisini ve hayata geçireceği yeni projeleri anlattı.

VAN'DA BAŞLAYAN HİKAYE DÜNYAYA TAŞINIYOR

Turizm sektöründe 50 yıllık birikimiyle faaliyetlerini sürdüren Elite World Hotels ve Resorts, “Bir Dünya Var” sloganıyla geleceğe yönelik yeni vizyonunu tanıttı.

Şehir otellerinden resort tesislere, aile ve iş otellerinden yetişkin konseptli tesislere kadar geniş bir hizmet ağına sahip olan otel zinciri, bugün 10 farklı markasıyla Türkiye ve yurt dışında faaliyet gösteriyor. İstanbul'dan Kuşadası'na, Van'dan Amsterdam'a, Marmaris'ten Sivas'a uzanan portföyüyle misafirlerine farklı konaklama deneyimleri sunan Elite World, franchise modeliyle büyümesini sürdürüyor.

Bugün itibarıyla 19 şehirde 35 otel ve 5 bini aşkın yatak kapasitesiyle hizmet veren zincir, 2030 yılına kadar 70 otele ulaşmayı hedefliyor.

“VAN BİZİM İÇİN SADECE BİR ŞEHİR DEĞİL”

Elite World Hotels ve Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Van'ın marka açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Van, bizim için yalnızca bir şehir değil; hikayemizin başladığı, değerlerimizin şekillendiği ve markamızın temellerinin atıldığı yer. Bugün 50. yılımızda burada olmak, geçmişimizle geleceğimiz arasında güçlü bir bağ kuruyor. 'Bir Dünya Var' yaklaşımımız da tam olarak bunu ifade ediyor. Her şehir kendi kültürü, yaşam tarzı ve hikâyesiyle farklı bir dünya sunuyor. Biz de misafirlerimize yalnızca konaklama değil, bulundukları destinasyonun ruhunu hissettiren, deneyimlerle zenginleşen yaşam alanları sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

“2030 HEDEFİMİZ 70 OTEL”

Elite World Hotels & Resorts Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bünyamin Öztürk ise markanın büyüme hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Öztürk, “Elite World olarak hikayemiz Van'da başladı ve 50 yılda önemli bir büyüme kaydettik. Bugün 19 şehirde 35 otel ve 5 bini aşkın yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Her yeni otelimizle yalnızca zincirimizi büyütmüyor, aynı zamanda bulunduğumuz şehirlerin kültürünü ve yaşam tarzını misafirlerimizle buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni oteller açmaya devam edeceğiz. Bu yıl Van'daki üçüncü otelimizi hizmete sunacağız. Ayrıca Amsterdam ve Çimkent'te açılacak yeni otellerimizle yurt dışındaki büyümemizi sürdüreceğiz. Yatırımcılarımızın desteğiyle 2030 yılında 70 otele ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Markanın Van Genel Müdürü olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy da basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

VAN KAHVALTISI DÜNYAYA TANITILIYOR

Elite World Hotels ve Resorts, 50. yıl kapsamında markanın doğduğu şehir olan Van'ın tarihi, doğal ve kültürel değerlerini tanıtacak projeleri de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Van kahvaltısı ön plana çıkarılıyor.