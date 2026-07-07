Van’da bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali’ne kısa bir zaman kaldı. 11 – 19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Konserlerin yanı sıra çeşitli sergiler, foto maraton, söyleşiler, çocuk oyunları ve çocuklar için farklı etkinlikler de olacak.

Van’da bu yıl 3. kez düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali’nde ilk olarak 11 Temmuz’da sanatçı Buray sahne alacak. Van Kültür Parkı Nevruz Alanında düzenlenecek olan ilk konser saat 21.00’de başlayacak. Ücretsiz konserde Buray, sevenleriyle buluşacak.

Buray konseri ile başlayacak olan Van Kültür Yolu Festivali finalinde Sefo (12 Temmuz saat:21.00), Kıraç(13 Temmuz saat:21.00), Simge(14 Temmuz saat:21.00), Fatma Turgut(16 Temmuz saat:21.00), Murat Boz (17 Temmuz saat:21.00), Sagopa Kajmer (18 Temmuz saat:21.00) ve Bayhan (19 Temmuz saat:21.00 konser verecek.

SERGİLER, SÖYLEŞİLER

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında; Yaşayan Miras: Van, Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras Söyleşisi: Seramik, Zeve, Tarih ve Kolektif Bellek, Unutmanın ve Hatırlamanın Kesişiminde, Edebi Gazetecilik, Bir Hikaye, Bir Kahraman: Nim, Aile ve Okuma Kültürü gibi söyleşiler gerçekleştirilecek. Çocuk Köyü etkinlikleri, Geleneksel El Sanatları Sergisi ve Toti ile Poti çocuk oyunu gibi etkinliklerlede festival renklenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 11-19 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 3. Kez Van’da düzenlenecek olan Van Kültür Yolu Festivali kapsamındaki tüm konser ve etkinlikler ücretsiz olacak.