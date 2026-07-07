Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen halk plajlarında sona yaklaşılırken, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı da alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammed Baytin'den bilgi alan Vali Balcı, projelerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.

Van Gölü'nün mavi bayraklı sahillerinin bulunduğu Ayanıs ve Mollakasım mahallelerinde yapımı süren halk plajlarında; soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, mescit ve bebek bakım odaları yer alacak. Tamamı ücretsiz olarak hizmet verecek plajlar, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla birlikte vatandaşlara konforlu ve güvenli bir sosyal yaşam alanı sunacak.

Yaz aylarında hem Vanlıların hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen halk plajlarının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.