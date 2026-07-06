Bir yandan balıkçılar yeni sezon öncesi av malzemelerini yenilerken, diğer yandan aylar öncesinden tuzlanarak muhafaza edilen tuzlu Van Balığı tezgahlardaki yerini koruyor.

Van'da yıl içerisinde avlanan Van Balıkları, tuzla marine edilerek bidonlara basılıyor ve yaklaşık 3-4 ay boyunca depolarda bekletiliyor. Peynirin olgunlaştırılmasına benzer yöntemle hazırlanan tuzlu balık, özellikle av yasağı sürecinde ve kış aylarında ilgi görüyor.

“AV YASAĞI SÜRECİNDE TALEP ARTIYOR”

Peynirciler Çarşısı'nda 7 yıldır esnaflık yapan Resul Şığva, tuzlu Van Balığının her yıl büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Özellikle 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde satışlarımız artıyor. Vanlıların yanı sıra şehir dışındaki vatandaşlar da bu lezzeti tercih ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden sipariş alıyoruz. Talepleri kargo ile karşılıyoruz.” dedi.

“3-4 AY TUZLA BEKLETİLİYOR”

Van Balığının av yasağı öncesinde yakalanarak tuzlandığını ifade eden Şığva, balıkların yaklaşık 3-4 ay boyunca tuz içerisinde bekletildiğini söyledi. Şığva, “Balıklar tamamen tuzla kaplanıyor ve depolarda bekletiliyor. Bu süreç sonunda kendine has lezzetine kavuşuyor.” ifadelerini kullandı.

250 TL’DEN SATIŞI YAPILIYOR

Tuzlu Van Balığının kilogram fiyatının bu yıl 250 TL olduğunu aktaran Şığva, “Geçen yıl ise kilosu 200 TL idi. Fiyatı yüksek bulanlar da oluyor. Buna rağmen lezzetini bilen vatandaşlar yine de almaya devam ediyor.” diye konuştu.

UZMANLARDAN TUZ UYARISI

Tuzlu Van Balığı yoğun ilgi görmeye devam ederken, uzmanlar ise içerdiği yüksek tuz oranı nedeniyle bu balığın dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Satıcılar da vatandaşların bu konuda hassas davranması gerektiğini belirterek, tuzlu Van Balığının pişirilmeden önce bir süre suda bekletilmesini tavsiye ediyor.