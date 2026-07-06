Van’da sıcak havanın etkisiyle vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınırken kent merkezinde akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Meteoroloji ve uzmanlar, yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, Van'da da bu uyarılar günlük yaşama yansıdı.

VATANDAŞLAR, SERİN ALANLARDA VAKİT GEÇİRMEYİ TERCİH EDİYOR

Özellikle öğle saatlerinden ikindiye kadar kent merkezindeki ara sokaklarda alışılmış kalabalıklar yerini daha sakin bir görüntüye bırakıyor. Esnaf, gündüz saatlerinde sıcak havanın etkisiyle insan hareketliliğinin önemli ölçüde azaldığını belirtirken, vatandaşlar da serin alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Kentte gündüz sıcaklar etkili olurken, gece saatlerinde ise serin hava hissediliyor. Özellikle bazı geceler vatandaşlar balkonlarda vakit geçirmeyi tercih ederken, Van gece ile gündüz arasındaki belirgin sıcaklık farkıyla dikkat çekiyor.

Sıcak havadan en fazla etkilenen kesimlerin başında ise yaşlılar geliyor. Yüksek sıcaklık nedeniyle gündüz saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınan vatandaşlar, ihtiyaçlarını daha çok akşam saatlerine bırakıyor.

CUMHURİYET CADDESİ AKŞAM SAATLERİNDE KALABALIKLAŞIYOR

Güneşin etkisini kaybetmesiyle birlikte Van'ın en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi yeniden hareketleniyor. Özellikle ikindi vaktinden sonra başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde hareketliği artırıyor.

Serinleyen havayı fırsat bilen vatandaşlar hem alışveriş yapmak hem de vakit geçirmek için kent merkezine akın ediyor. Alışveriş noktalarının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluşurken, gündüz nispeten daha sakin olan ara sokaklar da yeniden hareketleniyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Kentte etkisini sürdüren sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarını sürdürüyor.