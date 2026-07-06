Van’da temmuz ayında da aralıklarla yağışlar devam ediyor. Dün gece görülen gök gürültülü sağanak yağışların ardından haftaya yağışsız bir havayla başlayan Van, yarından sonra Çarşamba günü yeniden gök gürültülü sağanak yağışa tanıklık edecek.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çarşamba günü başta merkez ilçeler olmak üzere Van’ın bir çok ilçesinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Tahminlere göre önümüzdeki 5 gün Van’da hava durumu şu şekilde olacak:
İPEKYOLU:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
TUŞBA:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
EDREMİT:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu
BAHÇESARAY:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Sıcak
BAŞKALE:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
ÇALDIRAN:
07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
ÇATAK:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Sıcak
11 Temmuz Cumartesi: Sıcak
ERCİŞ:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
GEVAŞ:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
GÜRPINAR:
07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu
08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
MURADİYE:
07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
ÖZALP:
07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık
SARAY:
07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı
09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu
11 Temmuz Cumartesi: Açık