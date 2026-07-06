Van’da temmuz ayında da aralıklarla yağışlar devam ediyor. Dün gece görülen gök gürültülü sağanak yağışların ardından haftaya yağışsız bir havayla başlayan Van, yarından sonra Çarşamba günü yeniden gök gürültülü sağanak yağışa tanıklık edecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Çarşamba günü başta merkez ilçeler olmak üzere Van’ın bir çok ilçesinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre önümüzdeki 5 gün Van’da hava durumu şu şekilde olacak:

İPEKYOLU:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

TUŞBA:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

EDREMİT:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu

BAHÇESARAY:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Sıcak

BAŞKALE:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

ÇALDIRAN:

07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

ÇATAK:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Sıcak

11 Temmuz Cumartesi: Sıcak

ERCİŞ:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

GEVAŞ:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

GÜRPINAR:

07 Temmuz Salı: Parçalı bulutlu

08 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

MURADİYE:

07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

ÖZALP:

07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık

SARAY:

07 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

08 Temmuz Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı

09 Temmuz Perşembe: Az bulutlu

10 Temmuz Cuma: Az bulutlu

11 Temmuz Cumartesi: Açık