Van'ın Muradiye ilçesinde otlak alanda çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede otlak alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki alanlara sıçramasını önledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otlak alanda zarar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.