Çin, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-6 roketiyle yeni bir uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi. Planlanan yörüngesine yerleştirilen uyduların, ülkenin ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation projesinde görev yapacağı belirtildi.

Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi. Dün Pekin saatiyle 17.30'da ‘Uzun Yürüyüş-6’ taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, planlanan yörüngesine yerleştirildi. Uydu grubunun, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacağı belirtildi. Fırlatmanın, ‘Uzun Yürüyüş’ taşıyıcı roket serisinin 655’inci uçuş görevi olduğu da kaydedildi.