Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde sürücü Özgür Doğan olay yerinde, eşi Tuba Doğan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Darende ilçesi Medişeyh mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Özgür Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılardan sürücünün eşi Tuba Doğan ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3'ü çocuk 4 ağır yaralı, hastaneye kaldırıldı.

kazayla ilgili inceleme başlatıldı.