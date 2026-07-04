Vanlı esnaflar bir araya gelerek ortak bir çalışmaya imza attı. Esnaflar, kendi aralarında para toplayarak bazı sokakların üzerini boydan boya gölgelik file ile kapladı. Yapılan uygulamayla hem vatandaşların hem de yerli ve yabancı turistlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi hedefleniyor.

SICAK HAVA, ESNAFI ÇÖZÜM ÜRETMEYE YÖNELTTİ

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Van'da, özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda yoğunluk azalıyor. Hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar gündüz saatlerinde dışarı çıkmayı tercih etmeyince, bu durum erken saatlerde iş yerlerini açan esnafı farklı çözümler üretmeye yöneltti.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nin alt sokaklarında faaliyet gösteren Bahçıvan Mahallesi esnafı bulundukları sokakları gölgelendirme kararı aldı.

“SOKAĞIMIZIN DAHA CANLI OLMASI İÇİN BU ÇALIŞMAYI YAPTIK”

Mahalle esnafları, uygulamanın tamamen imece usulü gerçekleştirildiğini belirterek, “Sokağımızın daha canlı olması için bir çözüm üreterek gölgelik yaptık. Uzun yıllardır bu sokaklarda esnaflık yapıyoruz. Yaz aylarında özellikle gündüz saatlerinde sokağımız eski canlılığını kaybediyor. İnsanlar sıcaklardan dolayı dışarıda fazla vakit geçirmek istemiyor, geçenler de bu sokağa uğramadan yoluna devam ediyor. Bizler de kendi aramızda istişare ederek ortak bir çözüm bulduk.” ifadelerine yer verdiler.

Esnaflar, çalışmanın önemli olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu; “Özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında güneş ışınları dik geldiği için sokaklarımız oldukça sıcak oluyor. Esnaf arkadaşlarımızla birlikte imece usulü para toplayarak sokaklarımızı serinlettik. İnsanlar serin ve gölgelik alanlarda daha fazla vakit geçiriyor. Bunun da hem sokağımızın hareketlenmesine hem de esnafın işlerinin canlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”