Van Gölü’nün belli noktalarında gerçekleşen ve dikkat çeken renk değişimlerinin sebebi belli oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, gölde gözlenen renk değişiminin olağan dışı bir durum olmadığını, yaz mevsiminde gerçekleşen doğal ekolojik döngünün bir parçası olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, uydu verilerinin de söz konusu değişimin tamamen mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını ortaya koyduğunu söyledi.

“RENK DEĞİŞİMİ MEVSİMSELDİR”

Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, “Son günlerde, Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde gözlenen renk değişiminin temel nedeni, klorofil-a (birincil üretimin bir göstergesi) konsantrasyonundaki mevsimsel artıştır. Sentinel-3 uydu görüntüleri, özellikle kıyıya yakın alanlarda klorofil-a konsantrasyonlarının gölün açık kesimlerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.” dedi.

“EKOLOJİK AÇIDAN OLAĞAN DIŞI BİR ARTIŞ GÖRÜLMEMEKTEDİR”

Olağandışı bir durumun olmadığını belirten Dr. Akkuş, “Yaz döneminde yüzey suyu sıcaklığının artması, güneşlenme süresinin uzaması, rüzgarların oluşturduğu yüzey dolaşımı ve akıntılar ile kıyı bölgelerinde besin tuzlarının daha yoğun bulunması, fitoplankton gelişimini destekleyerek birincil üretimin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu süreç, göl ekosisteminde enerji akışının temelini oluşturan doğal bir biyolojik üretim mekanizmasıdır. Mevcut uydu verileri değerlendirildiğinde, klorofil-a konsantrasyonlarında anormal veya ekolojik açıdan olağan dışı bir artış görülmemektedir.” ifadelerine yer verdi.

“DOĞAL EKOLOJİK DÖNGÜNÜN BİR PARÇASIDIR”

Öğretim üyesi Dr. Akkuş sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Gözlenen değişim, Van Gölü'nün yaz mevsiminde beklenen doğal ekolojik döngüsünün bir parçasıdır. Van Gölü gibi büyük göllerde su sıcaklığı, rüzgâr, akıntılar ve besin tuzlarının dağılımı sürekli değiştiğinden, suyun rengi ve biyolojik üretim de zaman ve mekana bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.”