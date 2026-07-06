Bankaların, yeni dönemle birlikte kredi kartı yıllık üyelik bedellerine ortalama yüzde 60 oranında zam yapması dikkat çekti. Özel statülü bazı premium kartların aidatları binlerce lirayı bulurken, bu durum karşısında kullanıcılar aidat ödemesi olmayan kart seçeneklerine yönelebiliyor. Kart sahipleri, mevcut bankalarının ücret iade talebini geri çevirmesi durumunda ise e-Devlet kapısı vasıtasıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne hiçbir ücret ödemeden başvuruda bulunarak kesilen aidatın iadesini talep edebiliyor.

Bankalar, kredi kartı yıllık üyelik ücretlerini yeni dönem tarifeleriyle birlikte güncelledi. Yapılan artışlar, kart sahiplerinin hesap özetlerine yansımaya başladı.

Kartın özellikleri ve bankaların fiyat politikalarına göre değişen ücretlerde ortalama artış oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesine ulaştığı belirtiliyor.

PREMİUM KARTLARDA ÜCRETLER BİNLERCE LİRAYA ÇIKTI

Yıllık üyelik ücretleri bankadan bankaya farklılık gösterirken, özellikle ek avantajlar sunan premium kartlarda aidat tutarları dikkat çekici seviyelere yükseldi.

Standart kartlarda daha düşük ücretler uygulanırken, yüksek limitli ve ayrıcalıklı hizmet sunan kartlarda yıllık aidatlar binlerce lirayı bulabiliyor.

AİDATSIZ KART SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Mevzuat gereği bankalar, müşterilerine yıllık üyelik ücreti bulunmayan kredi kartı seçeneği sunmak zorunda.

Yıllık aidat ödemek istemeyen kullanıcılar, mevcut kartlarını aidatsız kredi kartıyla değiştirmek için bankalarına başvurabiliyor.

AİDAT İADESİ İÇİN ÖNCE BANKAYA BAŞVURU

Ekstresinde yıllık kart ücreti gören tüketicilerin ilk olarak bankalarıyla iletişime geçmeleri tavsiye ediliyor.

Müşteri memnuniyetini korumak isteyen bazı bankalar, belirli bir harcama sözü verilmesi veya otomatik ödeme talimatı oluşturulması karşılığında aidatı iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise ücret kadar puan ya da kart bakiyesi tanımlanabiliyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Bankayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Başvurularda, yıllık kart ücretinin yer aldığı hesap özeti ve ilgili belgeler inceleniyor. Sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hakem heyetleri aidatın iadesine karar verebiliyor.