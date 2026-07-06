Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve küresel iklim değişikliği ile kuraklığın en acı sembollerinden biri haline gelen Akgöl, adeta küllerinden yeniden doğdu. Sadece iki yıl önce tamamen kuruyan, çatlayan tabanında araçların dolaştığı ve küçükbaş hayvan sürülerinin geçtiği göl, son iki yılda etkili olan yoğun kar yağışı ve bahar yağmurları sayesinde yeniden suyla doldu.

“VAN'IN POTANSİYELİ AKDAMAR VE KALEDEN İBARET DEĞİL”

Van Turizmciler Derneği Başkanı Murat Beyaz, Wanhaber'e yaptığı açıklamada Akgöl'ün son dönemde büyük ilgi gördüğünü belirterek, Van'ın sahip olduğu doğal zenginliklerin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Beyaz, Akgöl'ün sosyal medyada gündem olmasının önemli bir örnek olduğunu belirterek, “Son zamanlarda özellikle Özalp'teki Akgöl büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde kente gelen fotoğraf sanatçıları burada önemli çalışmalar yaptı. Özellikle hemşehrimiz fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün bu konuda çok büyük emeği var. Onun davetiyle Van'a gelen ünlü fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş'ın yaptığı paylaşımlar kısa sürede büyük ilgi gördü. Bir paylaşımın, doğru bir tanıtımın ve sosyal medyada görünür olmanın ne kadar etkili olduğunu hep birlikte gördük.” dedi.

"VAN'IN ONLARCA DOĞAL DEĞERİ KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"

Van'ın yalnızca Akgöl'den ibaret olmadığını vurgulayan Beyaz, kentin keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek, “Bizde sadece Akgöl yok. Keşiş Gölü var, Muradiye ile Çaldıran arasında Süphan Gölü var, Van Gölü Havzası çevresinde onlarca gölet bulunuyor. Bunların tamamı doğa harikası alanlar. Ancak ne yazık ki Van Gölü'nü bile turizme tam anlamıyla kazandıramamışken bu küçük göller ve göletlerin değerlendirilmesi konusunda yeterli çalışma göremiyoruz.” diye konuştu.

“VAN, DEVASA BİR TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP”

Van'ın turizm anlayışının değişmesi gerektiğini dile getiren Turizmci Beyaz, “Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Van'ın potansiyeli sadece Akdamar Adası, Van Kalesi ve müzeden ibaret değil. Van; gizli koyları, göletleri, kanyonları, mağaraları ve dağlarıyla devasa bir turizm potansiyeline sahip. Van turizmi artık bu üçgenin dışına çıkmalı. Doğaya, eko turizme ve doğal güzelliklerine yönelmeli.” dedi.

“AKGÖL HİÇBİR TANITIM YAPILMADAN GÜNDEM OLDU”

Akgöl'ün herhangi bir resmi tanıtım kampanyası olmadan Türkiye gündemine taşındığını dile getiren Beyaz, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü; “Biz Vanlılar olarak Akgöl'ün tanıtımı için ciddi bir çalışma yapmadık. Sadece Ali İhsan Öztürk'ün öncülüğünde fotoğraf sanatçıları bölgeyi ziyaret etti. Akgöl'ü, Keşiş Gölü'nü ve diğer doğal alanları gezerek fotoğraflar paylaştılar. Ardından Akgöl bir anda ülke gündemine taşındı. İşte tanıtım budur. Memleketimizi gündemde tutacak isimleri buraya getirmemiz gerekiyor.”

“VAN'IN DOĞAL GÜZELLİKLERİ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Akgöl'ün yakaladığı ilginin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Van Turizmciler Derneği Başkanı Murat Beyaz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı, “Van'da birçok kişi Akgöl'ü bilmiyordu. Hatta Erçek Gölü'nü bile tanımayan çok sayıda insan var. Muradiye ve Çaldıran ilçeleri arasında Urartular dönemine kadar uzanan geçmişiyle Süphan Gölü gibi önemli doğal alanlarımız bulunuyor. Maalesef bugüne kadar bu değerleri yeterince değerlendiremedik. Akgöl popüler hale gelmişken bu fırsat iyi değerlendirilmeli ve Van'ın tüm doğal güzellikleri turizme kazandırılmalıdır.”