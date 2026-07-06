Meclis'e sunulan yeni torba kanun teklifi kapsamında aday sürücülere yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Teklife göre, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan drift yapma, makas atma ve ambulans ile itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeme ihlallerini gerçekleştiren aday sürücülerin belgeleri iptal edilecek.

Mevcut uygulamada söz konusu ihlaller nedeniyle sürücü belgeleri belirli süreyle geçici olarak geri alınırken, yeni düzenlemeyle aday sürücüler açısından daha caydırıcı olması amacıyla belgenin kalıcı olarak iptal edilmesi öngörülüyor.

161 BİNİ AŞKIN ADAY SÜRÜCÜNÜN BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Etki analizine göre, 2017 yılından 17 Haziran 2026'ya kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi.

Belge iptallerinin en büyük nedeni ise alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanılması oldu. Bu kapsamda 123 bin 72 aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Veriler, aday sürücülere yönelik yaptırımların son yıllarda arttığını da ortaya koydu. Geçen yıl 31 bin 978 belge iptaliyle, 2017'den bu yana en yüksek yıllık rakama ulaşıldı.

3,4 MİLYONDAN FAZLA ADAY SÜRÜCÜ BULUNUYOR

Etki analizinde yer alan bilgilere göre Türkiye'de 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75'ini aday sürücüler oluştururken, aday sürücülerin toplam sürücüler içindeki oranı yüzde 8,7 seviyesinde bulunuyor.