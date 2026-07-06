Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak.

Güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı zirve kapsamında liderler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, ittifakın geleceğine ilişkin stratejik hedefler ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele alacak.

Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek.

Zirvenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Ankara genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde polis, jandarma ve ilgili güvenlik birimleri koordinasyon içinde görev yapacak.

Hava sahası, kara ulaşımı ve kritik noktalarda da ilave tedbirler uygulanacak. Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alacak.

Külliyede, liderler oturumlarının gerçekleştirileceği toplantı salonları, ikili görüşme alanları ve ortak basın toplantılarının yapılacağı bölümler son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi.

Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

Merkezde 1800 çalışma alanı hazırlandı. 40 montaj odası, 54'ü sabit 100'ü aşkın canlı yayın noktası olacak. Merkezde en büyüğü 500 kişilik, 11 basın toplantısı salonu yer alıyor. Zirve için Ankara'da 850 kişilik medya görev gücü oluşturuldu. Yayıncı kuruluş TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracıyla 26 noktadan yayın yapacak.

Organizasyon kapsamında binlerce görevli protokol, güvenlik, sağlık, ulaşım, lojistik, tercüme ve teknik destek hizmetlerinde görev alacak.

Zirve süresince liderlerin ikili görüşmeleri ile çeşitli yan etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvenin, ittifakın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamalarının değerlendirileceği ve müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli kararlara zemin hazırlaması bekleniyor.