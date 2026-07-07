Van'da afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım atılırken, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İHAKUT Havacılık Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Van İl AFAD Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz, İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Genel Koordinatörü Okay Narlı, İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Kadir Erekinci, İHAKUT Van İl Sorumlu Recep Dağ ve kulüp üyeleri katıldı.

Bölgenin depremselliği ve zorlu iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda, imzalanan bu protokolün bölgedeki afet müdahale hızını iki katına çıkarması hedefleniyor. İmzalanan protokol kapsamında, afet, arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerinde kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim ve tatbikatların ortak yürütülmesi, gönüllülük çalışmalarının geliştirilmesi ve muhtemel afetlerde etkin müdahalenin artırılması hedefleniyor.

Protokol ile birlikte AFAD'ın tecrübesi ve koordinasyon gücü ile İHAKUT'un gönüllü arama-kurtarma ekibi sahada ortak çalışmalar yürütecek. Eğitim, tatbikat ve operasyonlarda bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasıyla afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi amaçlanıyor.

"Hayat için havadayız"

Van ziyareti ile ilgili açıklama yapan İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Başkanı Zafer Yılmaz, "İHAKUT Havacılık Spor Kulübü olarak, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile iş birliği protokolümüzü imzalamış bulunmaktayız. İmzalanan bu protokol ile afet ve acil durum süreçlerinde; havadan görüntüleme, arama-tespit faaliyetleri, eğitim, tatbikat ve koordinasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir. Kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz "Hayat İçin Havadayız" anlayışı doğrultusunda, kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliklerini her geçen gün daha da ileriye taşıyor; teknoloji destekli gönüllülük modelimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz.

Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde katkı sunan başta Van İl AFAD Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyor, protokolümüzün ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırlıklıyız" dedi.

Van'da çok verimli bir gün geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Bugünkü programla ilgili ilk önce Van AFAD Müdürümüzü ziyaret ettik. O ziyaret çok verimli geçti. Çok güzel bir protokol de imzalamış olduk. Van bizim için pilot il. Ana bölge. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illeri kucaklayacak kavuşacak oraya yetecek kadar geniş bir alana sahip. Van bizim için değerli. İlk buradan başladık protokole. Van'daki protokollerimizi bitirdik.

Oradan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne gittik. Burada öğrenci kardeşlerimize hangi konularda destek olabiliriz diye bir fikir alışverişi yaptık. Sonrasında da Van Emniyet Müdürlüğü İHA Büro Amirlerimizi ziyaret ettik. Yapılacak tatbikatlarla birbirimize destek olmak için bir görüşme yaptık. Van bizim için değerli. Bölge çok değerli ama Van buranın lokomotifi olacak" dedi.