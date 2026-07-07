KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü görevine atanan Kenan Tokgöz'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Van ve bölge illerindeki yerel basının mevcut durumu, dijital dönüşüm süreci, medya sektörünün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu kurumları arasında hayata geçirilebilecek ortak çalışma alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Kenan Tokgöz'e yeni görevinde başarılar dileyerek, KOSGEB'in girişimcilik, dijitalleşme, kurumsallaşma ve işletmelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik destek programlarının medya sektörü açısından da önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Yörük, yerel medya kuruluşlarının değişen teknolojiye uyum sağlamasının ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının bölgesel kalkınma açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz ise nazik ziyaretlerinden dolayı Bilal Emre Yörük'e teşekkür ederek, güçlü bir yerel medyanın ancak kurumsallaşma, nitelikli insan kaynağı, dijital dönüşüm ve kamu kurumlarıyla geliştirilecek iş birlikleri sayesinde mümkün olacağını belirtti.

Tokgöz, Basın İlan Kurumu olarak Van, Bitlis ve Hakkâri'de faaliyet gösteren gazete ve internet haber sitelerinin mesleki ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim, ihtiyaç analizi ve proje odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, bu süreçte KOSGEB başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi önemsediklerini söyledi.

Görüşmede ayrıca; yerel medya kuruluşlarının dijital altyapılarının güçlendirilmesi, teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, girişimcilik kültürünün desteklenmesi, eğitim faaliyetleri ve proje bazlı iş birlikleri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının, bölge basınının sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.