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Uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında camide maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık 2 saat boyunca yoğun çalışma yürüttü.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Hıdırköy Mahallesi'nde bulunan camide sabaha karşı yangın çıktı. Saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek caminin bazı bölümlerini etkisi altına aldı.

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