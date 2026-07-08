Van'ın Bahçesaray ilçesi, 9-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek V. Uluslararası Ceviz Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler ile sektör temsilcilerini buluşturacak sempozyumda, ceviz yetiştiriciliğinde verim, iklim değişikliği, yeni üretim teknikleri ve kırsal kalkınma konuları ele alınacak.

Sempozyumda ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik bilimsel çalışmalar, iklim değişikliğinin ceviz yetiştiriciliğine etkileri, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, yeni ceviz çeşitleri ile modern üretim teknikleri ele alınacak. Alanında uzman isimlerin sunum yapacağı etkinlikte, üreticiler de akademisyenlerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bahçesaray ilçesinde 9-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Ceviz Sempozyumu ile Türkiye'nin ve yurt dışından gelecek bilim insanlarının buluşma noktası olacak. Bahçesaray Belediyesi ve Bahçesaray Yerel Eylem Grubu Derneği koordinasyonunda düzenlenecek sempozyum; ceviz yetiştiriciliği alanında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, kamu kurumlarını, üreticileri ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturacak. Türkiye'de beşincisi düzenlenecek olan sempozyumda; ceviz yetiştiriciliğinde güncel bilimsel gelişmeler, yeni üretim teknikleri, çeşit geliştirme çalışmaları, genetik kaynakların korunması, iklim değişikliğinin ceviz üretimine etkileri, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat sonrası teknolojiler, pazarlama stratejileri ve katma değerli ürünler gibi birçok önemli konu ele alınacak" denildi.

"Bilim adamları Bahçesaray'da buluşacak"

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin katılacağı sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarda, ceviz yetiştiriciliğine ilişkin güncel araştırma sonuçları paylaşılacak. Sektörün mevcut durumu değerlendirilecek ve geleceğe yönelik çözüm önerileri münazara edilecek. Program kapsamında düzenlenecek teknik gezi ile katılımcılar, Bahçesaray'ın doğal ceviz popülasyonunu, üretim alanlarını ve bölgenin sahip olduğu tarımsal potansiyeli yerinde inceleme fırsatı bulacak.

"Bahçesaray'ın tarımsal potansiyeli tanıtılacak"

Sempozyum boyunca Bahçesaray'ın sahip olduğu mikroklima, doğal ceviz varlığı, biyolojik çeşitliliği ve tarımsal üretim potansiyeli bilimsel veriler ışığında değerlendirilecek. İlçenin yalnızca kaliteli ceviz üretimiyle değil; arıcılık, kırsal kalkınma çalışmaları, kadın kooperatifleri ve katma değerli üretim faaliyetleriyle de dikkat çeken önemli bir üretim merkezi olduğu katılımcılarla paylaşılacak. Sempozyumun en önemli hedeflerinden biri; üniversitelerde üretilen bilimsel bilgi ile üreticilerin sahadaki deneyimini bir araya getirerek bilgi alışverişini güçlendirmek olacak. Akademisyenler ile üreticiler arasında kurulacak iş birliklerinin, bölge tarımının gelişimine önemli katkılar sunması bekleniyor. Sempozyum süresince üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri arasında yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi, ortak araştırmaların planlanması ve kırsal kalkınmaya yönelik iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

"Bahçesaray bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek"

Birincisi 2001'de Tokat'ta, ikincisi 2005'te Yalova'da, üçüncüsü 2016'da Bolu'da, dördüncüsü 2023'te Denizli'de son olarak beşincisi Bahçesaray'da düzenlenecek sempozyumun, ilçenin bilimsel ve tarımsal alandaki tanınırlığını daha da artırması, ceviz yetiştiriciliği konusunda ulusal ve uluslararası iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor. Bahçesaray Yerel Eylem Grubu Derneği yetkilileri, tüm akademisyenleri, sektör temsilcilerini, üreticileri ve konuya ilgi duyan vatandaşları 9-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Ceviz Sempozyumu'na davet etti.