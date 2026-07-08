Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılına ait sigorta verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye geneline ilişkin istatistiklerin yanı sıra illere göre verilerin de yer aldığı raporda, primsiz ödemeler kapsamında vatandaşların il ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı. Rapora göre, 2025 yılında Türkiye’de primsiz ödemeler kapsamında toplam 38 bin 216 vatani yer alırken aynı dönemde Van’da ise 253 vatani yer aldı.

SGK kapsamında prim ödemeden maaş almaya hak kazanma durumu, devlet adına üstün fedakarlıkta bulunan veya vatani hizmeti geçen kişilere bağlanan Vatani Hizmet Tertibi Aylığı, diğer adıyla Şeref Aylığı kapsamında değerlendiriliyor.

Türkiye genelinde 2025 yılı itibarıyla primsiz ödemeyi kendisi alan vatani sayısı 24 bin 217 olarak kayıtlara geçti. Primsiz ödemeyi hak sahibi olarak alan vatani sayısı ise 13 bin 999 oldu. Primsiz ödemeyi kendisi alan vatanilerin 23 bin 845'ini erkekler, 372'sini ise kadınlar oluşturdu. Ödemeyi hak sahibi olarak alanların sayısı 13 bin 999 olurken, bunların 2'si erkek, 13 bin 997'si ise kadın olarak kaydedildi.

Van'da ise 2025 yılı itibarıyla primsiz ödemeyi kendisi alan vatani sayısı 161 olarak kaydedildi. Bu kişilerin 160'ını erkekler, 1'ini ise kadınlar oluşturdu. Primsiz ödemeyi hak sahibi olarak alanların sayısı ise 92 oldu. Hak sahibi olarak ödemeyi alanların tamamının kadın olduğu kayıtlara geçti.