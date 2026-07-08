Dünya liderleri Beştepe'de...

NATO 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 32 üye ülkenin liderleri ve NATO Savunma Bakanları Ankara'ya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından NATO Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarının ilk kez NATO savunma bakanları için açıldığını belirtti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ"

Paylaşımda, karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuk bakanları askeri bando eşliğinde kapıda karşıladığı ve hatıra fotoğrafı çektirildiği ifade edildi.

SAVUNMA VE ASKERİ KOMUTA TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR

Savunma bakanı Güler, Bakanlığın yeni inşa edilen Ay Yıldız yerleşkesinde konukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Yaşar Güler, kampüsün Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlandığını, tüm savunma ve askeri komuta yapısının tek bir çatı altında birleştirileceğini belirtti.

"MAKSİMUM HIZA VE VERİMLİĞE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Karargahın yakın bir tarihte faaliyete geçeceğini ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını bildiren Savunma Bakanı Güler, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanlığımız ile kuvvet komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz. Karargahın emniyeti 'Çelik Kubbe' stratejisi bağlamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleri ile en modern teknolojiye dayalı emniyet sistemleri kullanılarak sağlanacaktır.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANINDAKİ SAĞLAM VE KARARLI DURUŞUNUN SOMUT BİR SEMBOLÜDÜR"

Bu yerleşkemiz, kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim ve sevk idare imkanı sunacak şekilde 'akıllı ve sürdürülebilir' bina teknolojileriyle donatılmıştır. Burası, modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür. Yeni karargahımızın gerek ülkemizin gerekse İttifakımızın savunma ve güvenliğine yönelik çalışmaların yapılacağı bir yer olacağından eminim."