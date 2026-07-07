Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı, arıcılık ile öne çıkıyor.

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinin Süphan Dağı eteklerindeki zengin bitki örtüsü, arıcılığa katkı sağlıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında açan binlerce çiçek, bölgedeki arıcıların kaliteli ve doğal bal üretmesine imkân sunuyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANIYOR

Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulan kovanlarını kuran arıcılar, hem bölge ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya destek veriyor.

"BAL VERİMİNDE ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Arıcı Mehmet Gökmen, bu yıl mevsim şartlarının elverişli geçmesiyle birlikte bal veriminde artış beklediklerini ifade etti.

Süphan Dağı'nın yüksek rakımı, temiz havası ve zengin florasının üretilen bala kendine özgü aroma kazandırdığını belirten Gökmen, doğal yöntemlerle üretim yapmaya devam ettiklerini söyledi.



Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Aydınlar beldesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli bal üretimiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Bölge üreticileri, Aydınlar balının daha geniş pazarlara ulaştırılması ve coğrafi değerinin tanıtılması için destek bekliyor.