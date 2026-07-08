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2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti.

Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi.

Kocasının işyerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti.

Kadın avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı.

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