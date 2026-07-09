Van'ın Edremit ilçesine bağlı Bakımlı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Çiçekli Halı Saha karşısında saat 23.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Ramazan Çetin