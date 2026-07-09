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Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Çiçekli Halı Saha karşısında saat 23.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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