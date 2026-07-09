Van'ın Edremit Belediyesi tarafından hizmete alınan Atlı Zabıta Birimi, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Belediye, uygulamanın kent meydanı, sahil bandı ve mesire alanlarında kamu düzenini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini duyururken, çok sayıda vatandaş ise ilçede çözüm bekleyen temel sorunlar dururken bu hizmetin öncelik olmasına tepki gösterdi.

Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda vatandaşlar, ilçenin birçok noktasında bozuk yollar, temizlik hizmetlerine ilişkin şikâyetler ve bakıma ihtiyaç duyulan park ile mesire alanlarına dikkat çekti. Yapılan yorumlarda, belediyenin önceliğinin temel belediyecilik hizmetleri olması gerektiği yönünde görüşler dile getirildi.

Vatandaşlar, "Yollar çukur içinde", "Bazı mahallelerde temizlik yetersiz", "Mesire alanları bakım bekliyor" ve "Önce hizmet, sonra gösteriş" şeklindeki yorumlarla uygulamayı eleştirdi. Çok sayıda kişi, belediyenin bütçe ve personelini vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen hizmetlere yönlendirmesi gerektiğini savundu.

Edremit'in özellikle yaz aylarında binlerce ziyaretçiyi ağırladığını belirten ilçe sakinleri, sahil bandı ve rekreasyon alanlarının daha temiz, daha düzenli ve daha bakımlı hale getirilmesini beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, güvenlik ve denetim hizmetlerine karşı olmadıklarını ancak altyapı, yol ve temizlik gibi temel hizmetlerin geri planda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Edremit Belediyesi ise Atlı Zabıta Birimi'nin kent meydanı, sahil bandı ve mesire alanlarında kamu düzeninin korunması, çevre temizliğinin desteklenmesi ve ortak kullanım alanlarının güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görevlendirildiğini açıkladı. Belediye, devriye faaliyetlerinin belirli periyotlarla devam edeceğini bildirdi.

Belediyenin yeni uygulaması kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gözler şimdi vatandaşların dile getirdiği yol, temizlik ve çevre düzenlemesine ilişkin taleplere yönelik atılacak adımlara çevrildi.