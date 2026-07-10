Milyonlarca öğrenci, hayalleri olan liselere yerleşmek için uzun bir çalışma sürecinden geçti.

Bu çalışmanın ardından da 1 milyonu aşkın aday, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ter döktü.

Sınavı atlatan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz dakikalarda sınav sonuçlarını duyurdu.

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, açıklandı.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da bugün yayımlanacak olup, tercih süreci kısa bir zaman sonra başlatılacak.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Milli Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek.

Adaylar ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilecek.

BOŞ KONTENJANLAR DUYURULACAK

2026 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler liselerdeki boş kontenjanlara çevrildi.

Tercihlere esas kontenjan tabloları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayımlanacak.

Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav sonuçları, "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.