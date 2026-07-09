Motorine zam yolda...

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme ve yükselişler, akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor.

Bu durum ise akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Bu kez araç sahiplerini üzecek bir gelişme var.

Motorine bu hafta bir zam daha geliyor.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GELİŞMELER PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve saldırıların başlaması Körfez bölgesinde hareketliliğe neden oldu.

Saldırılarla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler dönüş yaptı ve geçişleri durdu.

Bu durum da petrol fiyatları üzerinde etkili oldu ve hızlı yükseliş gerçekleşti.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorine petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına 3,08 lira artış bekleniyor.

NE KADAR OLACAK?

Motorin İstanbul'da 69,86 liraya, Ankara'da 70,98 liraya, İzmir'de 71,25 liraya, doğu illerinde ise 72,71 liraya ulaşacak.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.