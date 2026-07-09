Elite World Hotels ve Resorts'un 50. kuruluş yılı kapsamında Van'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, markanın Van'daki yeni yatırımı ve gelecek hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

1970'TE VAN'DA BAŞLAYAN YOLCULUK BÜYÜYOR

1970 yılında Van'da Hazar Turizm adıyla başlayan marka yolculuğu, 1976 yılında Tahran Oteli'nin hizmete girmesiyle otelcilik sektöründe önemli bir adım attı. Aradan geçen yarım asırda Türkiye'nin önde gelen otel zincirlerinden biri haline gelen Elite World Hotels ve Resorts, doğduğu şehirdeki yatırımlarını sürdürüyor.

VAN'IN ÜÇÜNCÜ ELİTE WORLD OTELİ AĞUSTOSTA AÇILIYOR

Bezaroğlu, Van'da halen şehir merkezindeki Elite World Van ile Edremit yolundaki Elite World GO otellerinin hizmet verdiğini belirterek, üçüncü otelin de kısa süre içinde açılacağını söyledi.

Yeni otelin İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde, Elite World Nest markasıyla hizmet vereceğini ifade eden Bezaroğlu, “Şu anda Van'da içinde bulunduğumuz otelimiz ve Edremit yolundaki Elite World GO otelimiz hizmet veriyor. Şimdi ise Elite World Nest markamızla üçüncü otelimizi Ağustos ayının başında hizmete açıyoruz. Bu güzel haberi de sizlerle paylaşmak istedik.” dedi.

"VAN BİZİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI"

Van'ın marka için yalnızca bir yatırım noktası olmadığını vurgulayan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Van aslında bizim için bir ilham kaynağı. Markamızın köklerini temsil eden çok özel bir değer. Tarihiyle, doğal güzellikleriyle, kültürel zenginliğiyle ve misafirperverliğiyle başlı başına bir dünya. Köklerimiz Van'dan geliyor. Burada yapacağımız her yatırımın hem bölgeye hem de hemşerilerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu da bizim için büyük bir gurur.”