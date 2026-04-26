Antalya'da Nisan sonunda yaz provası! Termometreler 25 dereceyi gösterince yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü sahillere akın etti.

Deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı kentte, kimi Sub sörf yaptı kimi ise Akdeniz'in serin sularına kendini bıraktı.

TERMOMETRELER 25 DERECEYİ GÖSTERİNCE SAHİLLER DOLDU

Kentte hava sıcaklığı 25, nem oranı 64, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahile akın etti.

KİMİSİ YÜZDÜ KİMİSİ DE GÜNEŞLENDİ

Kimi denize girip serinlerken, kimi sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Özellikle su sporlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kürek ve ayakta sörf (Sub) ile eğlenceli vakit geçirdi.

Kimi ise sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı.

Sezon öncesinde yaşanan yoğunluk dikkati çekti.