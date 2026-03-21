Van turizmi, İran pazarındaki ekonomik sorunlar ve bölgedeki son gelişmeler nedeniyle darbe aldı. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, yeni destinasyonların geliştirilmesinin Van turizmi için kritik olduğunu belirtti.

Van’ın turizminin bel kemiğini oluşturan İranlı turistler, son dönemde ekonomik kriz ve bölgedeki savaş durumu nedeniyle şehre gelmekte zorlanıyor. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, mevcut pazarın daralmasının şehrin turizm gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek alternatif destinasyonların hızla devreye alınması gerektiğini ifade etti.

Değer, Van’ın turizmde yalnızca İran pazarına bağlı kalmasının riskli olduğunu, farklı pazarlara açılmanın ekonomik canlılığı artıracağını söyledi.

“IRAK, AVRUPA VE ERMENİSTAN PAZARIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ PROJELERİMİZ OLDU”

Özellikle Ermenistan’dan gelen turistlerin Van’a daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için Iğdır sınır kapısının açılması gerektiğini aktaran Değer, “Biz daha önce pazarımızı çeşitlendirmek için ciddi girişimlerde bulunduk. Irak pazarı, Avrupa pazarı ve Ermenistan pazarıyla ilgili çeşitli projelerimiz oldu; bazılarını hayata geçirebildik ama en büyük ayağımız olan Ermenistan tarafında işler takıldı. Bu yüzden Iğdır’daki sınır kapısının bir an önce açılması Van için kritik bir öneme sahip. Şu an Ermenistan’dan Türkiye’ye gelmek isteyen misafirler Gürcistan üzerinden Sarp Kapısı’na yönlendiriliyor. Bu yol Van’a ulaşmalarını yaklaşık 800-850 km uzatıyor, içeriden Gürcistan’dan kapıya gelmeleri de 560 km civarında bir mesafe ekliyor.” şeklinde konuştu.

“MESAFE KISALIR”

Iğdır’da bulunan ve Ermenistan’a bağlanan sınır kapısının açılması halinde Van’a gelecek Ermeni turistler için büyük kolaylık ve ekonomik avantaj sağlanacağını ifade eden Turizmci Değer, “Iğdır kapısı açılırsa Van’a ulaşım çok daha kolay ve hızlı olur; mesafe sadece 250 km, yaklaşık 2,5 saatte Van’a gelebilirler. Bu, hem zaman hem maliyet açısından büyük bir fark yaratır, Van olarak biz defalarca yetkililere bu durumu ilettik, Ermenistan pazarının bizim için ne kadar değerli olduğunu belirttik. Tek istediğimiz, sınır kapısının açılmasıyla Van’a ulaşımı kolaylaştırmak ve pazarımızı tam anlamıyla kullanabilmek. Tabii oradaki sınır kapısının açılmamasının dışişlerince bir önemi de vardır, güvenlik gerekçesiyle de açılmıyor olabilir, orasını bilemeyiz.” dedi.

Bu sayede Van turizminin sadece İran pazarına bağlı kalmayacağını belirten VANOTED Başkan Yardımcısı Emre Değer, şu sözleri kaydetti:

“Diğer kapılar, Sarp gibi, hem uzun mesafe hem de zaman kaybı yaratıyor. Bu da turistlerin Van’ı tercih etmelerini zorlaştırıyor. Iğdır kapısı açılırsa, Van sadece İran pazarına bağlı kalmayacak, Ermenistan’dan gelen kültür turizmini de rahatlıkla ağırlayabilecek ve şehir ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Bizim için bu kapının açılması, Van turizminin geleceği açısından hayati önemde.”