Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerindeki Uygulama Oteli kavşağı'nda meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve kazanın nedeni henüz öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Mecnun Çali