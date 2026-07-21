Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.

ABD ve İran arasındaki mutabakatın çökmesi ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yeniden yükseldi.

MOTORİNE 1,12 LİRA ZAM

21 Temmuz Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 1,12 lira zam uygulandı.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74,27 lira, Ankara'da 75,39 lira, İzmir'de 75,66 lira, doğu illerinde ise 77,11 lira seviyelerine yükseldi.

TEMMUZ AYINDA 8 LİRAYI AŞAN ARTIŞ

Temmuz ayının başından bu yana motorine vergi, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki hareketlerin etkisiyle peş peşe zamlar geldi.

Toplamda 8 lira 54 kuruşa ulaşan artışla birlikte motorin fiyatları birçok kentte 75 liranın üzerine çıktı.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.