Kazanın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan vatandaşlara ulaşabilmek için itfaiye ekipleri uzun süre yoğun çaba sarf etti. Ekipler, enkaza dönen araçlarda zamanla yarışarak kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

Hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu öğrenilirken, yaşanan acı olay bölgede büyük üzüntüye neden oldu. Ağır yaralanan vatandaş ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.