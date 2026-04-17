Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, Mart 2026’da Türkiye genelinde 8 bin 379 şirket kurulurken, Van’da bu sayı 35 olarak kaydedildi. Bir önceki ay olan Şubat’ta ise ülke genelinde 9 bin 432 şirket kurulmuş, aynı dönemde Van’da 33 şirket faaliyete geçmişti.

Mart 2026’da Türkiye genelinde ekonomik faaliyetlerde hem açılış hem de kapanış tarafında dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Bu dönemde 116 kooperatif ile birlikte bin 272 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı. Yine aynı ay içerisinde 2 bin 102 şirket ve 47 kooperatif tasfiye sürecine girdi.

Mart ayında kapanan işletmelerin bin 809’unu şirketler oluştururken, 45 kooperatif ve bin 653 gerçek kişi ticari işletme de ticari hayatına son verdi. 2025 yılı Mart ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 8 bin 375 olarak kayıtlara geçerken, kapanan şirket sayısının bin 932 olduğu görüldü.

VAN’DA KAPANAN VE AÇILAN ŞİRKET SAYISI

TOBB verilerine göre Van özelinde 2026 yılı Mart ayında kurulan şirket sayısı 35 olarak kaydedilirken, bu rakam bir önceki yılın aynı döneminde 45 seviyesindeydi.

Van’da Mart 2026’da kooperatif kuruluşu gerçekleşmezken, 12 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı. Aynı dönemde 5 şirket tasfiye sürecine girerken, kapanan şirket ve kooperatif bulunmadı. Buna karşılık, faaliyetini sonlandıran gerçek kişi ticari işletme sayısı 7 olarak kaydedildi.

Van’da 2026 yılının ilk çeyreğini oluşturan Ocak–Şubat–Mart döneminde toplam 130 şirket kuruldu. Aynı süreçte 14 işletme faaliyetini sonlandırarak kepenk indirdi. Üç aylık dönemde illere göre kurulan şirketlerin sermaye dağılımında Van’ın toplam sermaye tutarı ise 510 milyon 350 bin TL olarak kayıtlara geçti.