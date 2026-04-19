İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyen, play-off şansını da mucizelere bırakan temsilcimiz, ligi daha üst sıralarda bitirmek istiyor.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz nezaretinde maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı – siyahlılar, sakatlıkları bulunan Ivan Cedric, Naby Oluare, Sabahattin Destici ve Kenneth Mamah’ın yokluğunda maça çıkacak.

İLK 11’LER

Saat 16.00’da başlayacak maçta ev sahibi Eminevim Ümraniyespor sahaya; Onur Yıldırım, Mustafa Eser, Batuhan Çelik, Jurgen Bardhi, Toheeb Adeola Kosoko, Yusuf Kocatürk, Engjell Hoti, Yusuf Deniz Şaş, Emre Kaplan, Bernardo Martins De Sousa ve Ali Turap Bülbül ile çıkacak.

Temsilcimiz ise rakibi karşısında; Muhammed Alperen Uysal, Batuhan İşçiler, Erdi Dikmen, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Jefferson Nogueira Junior, Aliou Badara Traore, Santeri Wainö Emil Hostikka, Bekir Can Kara, Emir Bars ve Oğulcan Çağlayan 11’i ile mücadeleye başlayacak.