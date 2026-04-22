Konu ile ilgili olarak İmaj Altyapı Van Spor FK’nın resmi sosyal medya hesabından “Van Spor Futbol Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Duyurusu” başlığıyla yapılan açıklamada, “Vanspor Futbol Kulübü’nün olağan seçimli genel kurul toplantısının, yönetim kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda belirtilen tarihte yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.

KONGRE TARİHİ BELLİ OLDU

Yapılan açıklamaya göre kongre, 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da yapılacak olan kurul toplantısı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) salonunda yapılacak.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Genel kurul toplantısına katılım sağlayacak olan üyelerimizin, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Vanspor Futbol Kulübü.”