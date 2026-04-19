Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Belki matematiksel olarak play-off şansımızın devam ettiği bir son 3 haftaydı fakat mantıksal olarak aslında play-off için oynadığımız söylenemez. Hem düşme korkumuzun olmadığı hem de yukarıyla mantıksal bir ilişkimizin kalmadığı bu dönemde sahada büyük bir takım kimliği koymak zorundayız. Çünkü biz Vansporuz. Profesyonel hayatımda en hoşlanmadığım dönemlerdir bu hedefsiz oynanan maçlar. Takımlar bu dönemlerde futbolda bu oyunu sevmemize sebep olan mücadele içgüdüsünden, sahadan kazanma içgüdüsünden uzaklaşır. Vanspor ailesi olarak sahadaki arkadaşlar, bu formanın ağırlığına yakışır şekilde son 3 haftayı oynuyoruz. Geçen hafta içeride kaybettiğimiz maçta da aynı kimliği ortaya koymuştuk. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon Vanspor adına şunu söyleyebilirim; tüm Vanspor’u meydana getiren paydaşları yorumlarsak sezon boyunca istikrarından ve desteğinden vazgeçmeyen, performansı düşmeyen tek grup taraftarlarımızdı. Haftaya da Vanspor’un uzun yıllar sonra 1. Lig’deki ilk senesinin son maçını oynayacağız. Tüm Vansporluları içeride oynayacağımız maça davet ediyoruz. Güzel bir galibiyetle iç saha fikstürümüzü tamamladıktan sonra deplasmanda oynayacağımız maçla birlikte ligdeki son 2 maçı kazanarak bitirmeyi hedefliyoruz. Kazanırken de aynı şu şekilde mücadele ederek bitirmeyi planlıyoruz. Tüm taraftarlarımızı haftaya Van’daki maça davet ediyoruz. Bu maçtaki galibiyeti de uzun zaman sonra aramıza katılan çok değerli futbolcu kardeşimiz Faruk Can Genç’e armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Muhammed ve Anıl’ın gösterdiği performans Türk futbolu açısından sevindiricidir"

Vanspor’un attığı 2 gol de savunmadan çıkarken attığı pasla atağı başlatan Muhammed Çoksu ilgili de düşüncelerini aktaran Korkmaz, "Maçı çözen hareketi o yaptı. Hem de sıradan bir şekilde değil, özel bir hareketle maçı çözdü. Sadece Muhammed için değil, Anıl da aynı şekilde. Onu da oynattık. Onun da performansından memnunuz. Şöyle bakabiliriz; maç 1-1 yani maçı çözmüşken, rahat durumdayken ya da maç bitmişken genç oyuncuları oyuna atmıyoruz. Onların performansına inandığımız için, maçı döndürebileceklerine inandığımız için sahaya atıyoruz. Aylardır bize antrenman sahasında gösterdikleri şeyi maçta da göstermeleri için, hem de zihinsel gelişimleri açısından hem de Türk futbolu açısından sevindiricidir" diye konuştu.