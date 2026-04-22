Trendyol 1. Lig’de mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 36. hafta maçında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaştı. Zorlu mücadelede kırmızı-siyahlı Van ekibi 2-1 kazanarak hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Söz konusu maçla ilgili olarak ev sahibi Eminevim Ümraniyespor ile İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü PFDK’ya sevk edildi. Sevkte, Ümraniyespor “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle; Vanspor ise “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle sevk edilirken, Vanspor görevlileri Oktay Ukay, Veli Torun ve idarecisi Gökhan Hanoğlu da PFDK’ya sevk edildi.

VANSPOR VE YÖNETİCİLERİ PFDK’YA SEVK EDİLDİ

İmaj Altyapı Van Spor FK’nin raporunda şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün 19.04.2026 tarihinde oynanan Eminevim Ümraniyespor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü görevlisi Oktay Ukay’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü görevlisi Veli Torun’un aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü idarecisi Gökhan Hanoğlu’nun aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

EV SAHİBİ TAKIMDA SEVK EDİLDİ

Ev sahibi Eminevim Ümraniyespor’un raporunda ise; “Eminevim Ümraniyespor Kulübü’nün 19.04.2026 tarihinde oynanan Eminevim Ümraniyespor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.