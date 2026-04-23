Van Gölü’nün incisi Akdamar Adası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Resmi tatili fırsat bilen binlerce vatandaş ve turist, pembe ile beyaza bürünen badem ağaçlarının eşsiz manzarası eşliğinde adaya akın etti.

"Doğanın ve tarihin buluşma noktası"

Baharın gelişiyle birlikte çiçek açan badem ağaçları, tarihi Akdamar Kilisesi’nin taş oymalarıyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Van Gölü’nün turkuaz mavisi ve Artos Dağı’nın karlı zirveleriyle birleşen bu görsel şölen, fotoğraf tutkunları için adeta bir doğal stüdyo görevi görüyor.

"Tekne iskelelerinde uzun kuyruklar"

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gevaş ve Akdamar iskelelerine gelen ziyaretçiler, adaya geçmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Tekne kooperatifleri, yoğun talebi karşılamak adına ek seferler düzenlerken, ziyaretçiler 20 dakikalık keyifli bir yolculuğun ardından adaya ulaşıyor.

Özellikle Akdamar Kilisesi çevresinde oluşan kalabalık dikkat çekerken, ziyaretçiler hem tarihi yapıyı gezdi hem de Van Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Aileler çocuklarıyla birlikte bayram coşkusunu doğayla iç içe yaşarken, adada renkli görüntüler ortaya çıktı. Tekne seferlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken, yetkililer ziyaretçilerin güvenliği için önlemlerini artırdı. Baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının çiçek açtığı Akdamar Adası, 23 Nisan’da hem doğası hem de tarihiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Rehber Rıdvan Demir, "İstanbul'dan gelen turist kafilesi ile adaya geldik. Badem Çiçeği Festivali vardı. Maalesef geçtiğimiz hafta ilki elim olaylardan dolayı festivalimiz iptal oldu. İptal olmasına rağmen hala da insanlar akın akın buraya gelmekte. Aynı şekilde ben de dün Tatvan'dan bir grup aldım. İstanbul'dan gelen misafirlerimle beraber. Bugün Akdamar Adası'nda işte Kutsal Haç Kilisesini ziyarete geldik.

Şu anda da misafirlerimizle birlikte Van Gölü manzarası eşliğinde bir çay kahve molası verdik. Daha sonra da Van'ın güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Misafirlerimiz İstanbul'dan ilk defa geldi. İçinden bir iki tanesi sadece buraları biliyor ama genel itibariyle buraya gelen misafirler zaten ilk defa buraya gelip ilk defa buraları keşfediyorlar.

Hatta işte bir Osmanlı paşamızın dediği bir söz işte 'gitmediğin yer senin değildir'. Sloganıyla birlikte biz bugün burayı keşfetmeye, buraya sahiplenmeye geldik. Ülke hepimizin ülkesi doğusuyla batısıyla Edirne'sinden Kars'ına kadar bütün ülke bizim geziyoruz dolaşıyoruz" dedi.

Adayı ziyarete gelen Aysel Cenikli, "İstanbul'dan geliyoruz. Van'a ilk defa geliyoruz. Bu zamana kadar gelmediğime çok pişman oldum ve herkesi tavsiye ediyorum. Muhakkak herkesin görmesi gereken çok güzel bir yer. Birçok yeri gezdik. Tatvan'ı ve Erciş'i gezdik. Şimdi de Akdamar Adası'na geldik. Çok güzel.

Gerçekten o kadar hoş, o kadar güzel ki doğası. Bir de insanları Çok iyi. Biz de Van'ı gezdik. Van'daki insanlar da çok ilgililerdi. Harika bayıldım. Burayı da çok sevdim. Çiçekleri, kilise çok güzel, çok hoş. Herkese tavsiye ederim. Hayatınızda hiç gitmediğiniz bir yer varsa muhakkak bana gelin. Hiç bir yere gitmeyin ama vallahi gelin. Çok güzel bir yer. Sevgiler sunuyorum" dedi.