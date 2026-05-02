Yağmur Van’da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteorolojik verilere göre Van Pazar gününü de yağışlı geçirecek. Tahminlere göre pazar ve pazartesi günleri Van genelinde sağanak yağış görülecek, ardından hafta içi yağmur devam edecek.
Van, Mayıs ayının ilk haftasını da yağmurla karşılıyor. Yarından itibaren de yağışlar görülecek.
Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki 4 gün boyunca Van’da beklenen hava durumu şu şekilde;
İPEKYOLU:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
TUŞBA:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
EDREMİT:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
BAHÇESARAY:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
BAŞKALE:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
ÇALDIRAN:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
ÇATAK:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
ERCİŞ:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
GEVAŞ:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
GÜRPINAR:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
MURADİYE:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
ÖZALP:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu
SARAY:
03 Mayıs Pazar: Sağanak yağışlı
04 Mayıs Pazartesi: Sağanak yağışlı
05 Mayıs Salı: Yağmurlu
06 Mayıs Çarşamba: Yağmurlu