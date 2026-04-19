Yıllardır yeni stadyum talebi bulunan Van’da önceki gün de yine stadyum konusu gündeme geldi ve bu talep sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bunun üzerine, birçok stadyumun yapımında imzası olan Vanlı mimar Bahadır Kul’un yaptığı bir paylaşım kentte sporseverler arasında heyecan yarattı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, stadyum çözümsüzlüğü nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Bu konuda yapılan bir paylaşım bile Vanlı sporseverleri heyecanlandırmaya yetiyor.

Daha önce birçok stadyum projesinde imzası bulunan Vanlı mimar Bahadır Kul’un sosyal medya paylaşımı, dikkat çekti.

SOMUT BİR ADIM YOK

2011 Van Depremi’nde hasar gören ve sonraki yıllarda bazı düzenlemeler yapılan Van Atatürk Şehir Stadyumu’nun mevcut durumu eleştirilmeye devam ediyor.

Kötü zemini ve bu yıl futbol oynamaya elverişsiz hali ile sıkça konuşulan Van Atatürk Şehir Stadyumu, futbol otoriterleri tarafından da gündeme getiriliyor. Vanlı sporseverler de konuyu sık sık gündeme taşısa da yeni stadyum ile ilgili henüz somut bir adım gözükmüyor.

MİMAR BAHADIR KUL: “GELİŞMELER YAKINDA”

Bu süreçte yapılan bazı paylaşımlar ise kamuoyunda dikkat uyandırdı. Türkiye’de birçok önemli stadyum projesinde yer alan Mimar Bahadır Kul, 14 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda, “Yarın Ankara seyahati. Spor Bakanlığı’nda Van Stadyumu projesi için görüşmeye gideceğim. Gelişmeler yakında.” ifadelerini kullanmıştı.

‘LOADİNG’ PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Bu açıklamanın ardından Kul, resmi sosyal medya hesabından “Van Stadyumu loading (yükleniyor)” notuyla yeni bir paylaşım daha yaptı. Söz konusu paylaşım, kısa sürede Vanlı sporseverler arasında paylaşıldı ve heyecana sebep oldu.

Öte yandan, stadyum konusundaki tartışmalar sürerken İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel de daha önce yaptığı açıklamada sürecin ilerleyemediğine dikkat çekmişti.

TARAFFTARLAR GÜNDEME TAŞIMIŞTI

Taraftarlar ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X üzerinden “Van stadyum istiyor” etiketiyle yoğun paylaşımlar yaparak taleplerini bir kez daha gündeme taşımıştı.

Mimar Bahadır Kul’un paylaşımı üzerine sürecin ilerlemesinde nasıl bir yol izlendiği ve somut bir adım atılıp atılmayacağı merak ediliyor.