İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı”, 16 Nisan’da kapılarını açmasının ardından (bugün) 19 Nisan Pazar günü itibarıyla ziyaretçilerine veda ediyor.

Dört gün boyunca ilgi gören fuarda; modern tarım ekipmanları, hayvancılık teknolojileri ve yeni üretim teknikleri tanıtıldı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 70 firma ve temsilci hem ürünlerini sergileme hem de sektör paydaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

‘EN GÜZEL KUZU’ YARIŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlik süresince düzenlenen programlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle “en güzel kuzu yarışması” renkli görüntülere sahne olurken, fuar alanında çeşitli tanıtım ve etkinlikler gerçekleştirildi.

FUAR İLGİ GÖRDÜ

Yeni nesil traktörler, gelişmiş sulama sistemleri, yüksek verimli tohumlar ve hayvancılık ekipmanları çiftçilerden ilgi görürken; tedarikçiler ile üreticiler arasında önemli ticari bağlantılar kuruldu.

Firmalar fuarın sağladığı ticari hareketlilikten memnun olduklarını dile getirirken, bazı çiftçiler ise ürün fiyatlarının yüksekliğinden dolayı maliyetlerin kendilerini zorladığını ifade etti.

Fuarın en çok ilgi gören bölümlerinden biri gıda alanları oldu. Vatandaşlar, birbirinden renkli ve doğal ürünleri yerinde tadarak alışveriş yapma fırsatı buldu.

Sektör temsilcilerini bir araya getiren fuar, bugün son kez ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kapılarını kapatacak.