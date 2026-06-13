Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavı, saat 09.30 itibarıyla başladı. Türkiye genelinde sınava yaklaşık 1 milyon 22 bin 658 aday başvururken, Van’da da öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde yoğunluk oluşturdu.

Lise hayallerine ulaşmak için ter döken öğrenciler, sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okullara giriş yaptı. Saat 09.30 itibarıyla okul kapıları kapatılırken, sınavın sağlıklı bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için veliler okul bahçelerinin dışına çıkarıldı.

VELİLER PARKLARDA BEKLEMEYE BAŞLADI

Büyük bir heyecanın yaşandığı sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başladı. İkinci oturum ise saat 11.30’da gerçekleştirilecek. İki oturum arasında öğrencilere 45 dakikalık mola verilecek.

Çocuklarına destek olmak isteyen aileler ise okul çevresindeki park ve yeşil alanlarda sınavın sona ermesini beklemeye başladı.

SINAV İKİ OTURUMDA YAPILIYOR

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın birinci bölümünde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere bu bölüm için 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Bu bölüm için adaylara 80 dakika süre tanınacak.