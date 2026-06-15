Van’da görev yapan gazeteciler, düzenlenen organizasyonda bir araya gelerek bir gezi programı düzenledi. Gezi kapsamında Van’ın güzellikleri bol bol fotoğraflandı.

Gazeteciler, ilk olarak Van Balığı (İnci Kefali) göç rotası üzerinde bulunan ve balıkların yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı verdiği mücadeleyle görsel şölen sunduğu Erciş ilçesindeki Balık Bendi’ni ziyaret etti.

Burada inci kefallerinin eşsiz göç yolculuğunu izleyen gazeteciler daha sonra Muradiye Şelalesi’ne geçerek doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Gazeteci Necmi İdiz ve arkadaşlarının öncülüğünde hayata geçirilen “Şehrimi Tanıyorum, Tanıtıyorum” projesi kapsamında düzenlenen doğa ve kültür etkinliği, meslektaşları bir araya getirdi.

Program, Balık Bendi’nde suyun yüzeyinde adeta dans edercesine ilerleyen inci kefallerinin oluşturduğu büyüleyici manzarayla başladı. Günün devamında ise Muradiye Şelalesi’nin serin atmosferinde, Türkçe ve Kürtçe ezgilerin yankılandığı samimi bir ortamda mesleki dayanışma ve paylaşım ön plana çıktı.

MÜDÜR TOKGÖZ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Programa katılan Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, “Bu anlamlı organizasyona öncülük eden değerli gazeteci dostumuz Necmi İdiz ve ekibine, Muradiye Öğretmenevi’nde bizleri büyük bir misafirperverlikle ağırlayan Müdürümüz Halis Tuncel’e ve programa katkı sunan tüm kıymetli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.