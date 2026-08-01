Van’ın Çatak ilçesine yeni atanan Kaymakam Abdullah Sarı, kurum ziyaretleri kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında Kaymakam Abdullah Sarı’yı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamdi İnan, Şube Müdürleri Abdulbaki Karabulak ve Metin Şahin karşıladı. Ziyarette İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamdi İnan tarafından ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, devam eden projeler, okul yatırımları ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları hakkında Kaymakam Sarı’ya kapsamlı bir sunum yapıldı.

Ardından müdürlük birimlerini ziyaret eden Kaymakam Sarı, yürütülen çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı. Birimlerde görev yapan personelle bir süre sohbet eden Kaymakam Sarı, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Abdullah Sarı, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve yeni eğitim-öğretim yılına en iyi şekilde hazırlanılması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu süreçte fedakârca görev yapan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yönetici, öğretmen ve personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.