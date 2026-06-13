Muş Hasköy Devlet Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılmak üzere Muş’a giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, programının ardından Van’a geçti. Van’da çeşitli programlara katılan Bakan Memişoğlu, bir dizi temas gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve Van Milletvekili Burhan Kayatürk’le de bir araya geldi. Görüşmede Van’da devam eden sağlık yatırımları, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantıda yapımı süren sağlık tesisleri, hastane kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca Van’ın bölgesel sağlık merkezi konumunun güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programlarını tamamlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Van’daki temaslarının ardından kentten ayrıldı.

