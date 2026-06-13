Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu ulaşım ağını güçlendirmeye ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretmeye devam edildiğini bildirdi.

Bu kapsamda 13 Haziran 2026 tarihi 126 kod numaralı yeni bir hat daha, Bölge Hastanesi ile Otobüs Harekat Amirliği arasında hizmet vermeye başlayacak. Hat, Bölge Hastanesi - İpekyolu Bulvarı - Maraş Caddesi - Otobüs Harekat Amirliği güzergahında çıkış, Otobüs Harekat Amirliği - Beşyol - Sıhke Caddesi - İpekyolu Bulvarı - Bölge Hastanesi güzergahında ise dönüş seferi gerçekleştirecek.

Karşılıklı olarak saatte bir hizmet verecek şekilde planlanan yeni hat sayesinde vatandaşların hastaneye ulaşımının daha kolay ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.