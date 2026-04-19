Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefalinin 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde tatlı sulara gerçekleştirdiği üreme göçü öncesi, türün korunmasına yönelik çalışmalar arttırıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, dere yataklarında biriken evsel atıklar temizlenerek su akışının rahatlatılması sağlandı. Ekipler, mazgal ve dere yataklarında yaptıkları çevre temizliği çalışmalarında 2 ton 50 kilogram atık çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, inci kefalinin göç yolculuğunun sağlıklı şekilde devam etmesi için temizlik çalışmalarının yanı sıra farkındalık faaliyetlerinin de aralıksız sürdürüleceğini belirtti.