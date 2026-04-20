Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 615 adet delici-kesici alet, 4 adet yivsiz av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca, 79 adet muşta ele geçirilmiştir.

TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 83,84 gram esrar, 81,14 gram bonzai, 19 adet sentetik hap, 3,6 gram metamfetamin, 1,8 gram marihuana ve 0,4 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında bin 29 paket kaçak sigara geçirilmiştir. TCK 80 ve 227 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 152 şahıs yakalanmış, 347 bin 970 TL adli para cezası ve 221 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.