Sezonun kendi sahasındaki son maçını İstanbulspor A.Ş. ile oynayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, taraftarları karşısında istediğini alamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Maça iyi başlayan temsilcimiz aradığı golü de buldu. Maçın 27. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Erdem Seçgin’in ceza sahası arkasına yaptığı ortada topa dokunan Erdi Dikmen, meşin yuvarlağı ağlara taktı ve takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden sonra da Van Spor gol arayışını sürdürdü ancak konuk ekip de beraberlik için fırsat kolladı.

Dakikalar 36’yı gösterdiğinde İstanbulspor ani bir atak geliştirdi. Phellipe Cardoso Araujo’nun ortasında kale önünde topla buluşan Ömer Faruk Duymaz golü kaydetti ve skora dengeyi getirdi: 1 – 1.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1 – 1 eşitlikle gitti.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

Maçın ikinci yarısında konuk ekip skor üstünlüğünü 59. dakikada eline aldı. Vanspor ceza sahası içinde Bekir Can Kara’nın topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı onandı ve atışı kullanmak üzere topun gerisine Phellipe Cardoso Araujo geçti. O’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve konuk ekip skoru 2 – 1’e taşıdı.

Bu golden sonra temsilcimiz beraberlik golü için arayışlara girdi ancak sonuç üretmekte zorlanınca golü bulamadı.

İstanbulspor 75. dakikada yine etkili çıktı. Muhammed Mert’in asistinde, oyuna 1 dakika önce giren Vefa Temel, güzel bir vuruşla takımı adına 3. golü kaydetti.

Bu golden sonra takımların çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve mücadele İstanbulspor’un 3 – 1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ligin ilk devresinde temsilcimiz deplasmanda aynı skorla rakibini yenmişti, rövanş maçında ise aynı skorla mağlup olmaktan kurtulamadı.

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sezonun son maçında deplasmanda Atakaş Hatayspor’la karşılaşacak.